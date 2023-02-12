Махачев — Волкановски: стартовал главный кард турнира UFC 284

12 февраля в Австралии состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет бой за чемпионский титул в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Для Махачева это будет первая защита титула.

Основной кард стартует в 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир UFC 284 показывают на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией поединков можно следить на сайте «СЭ».

Основной кард

Легкий вес. Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия). Бой за титул чемпиона UFC

Полулегкий вес. Яир Родригес (Мексика) — Джош Эмметт (США);

Полусредний вес. Рэнди Браун (Ямайка) — Джек Делла Маддалена (Австралия);

Тяжелый вес. Джастин Тафа (Австралия) — Паркер Портер (США);

Полутяжелый вес. Джимми Крут (Австралия) — Алонзо Менифилд (США).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение в ММА, у 34-летнего Волкановски — 25 побед и 1 поражение.