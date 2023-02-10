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Сегодня, 07:00

Махачев — Волкановски: время начала прямой трансляции боя UFC 284

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Ислам Махачев.
Фото UFC
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В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284. В главном поединке на 15-тысячной арене RAC встретятся российский боец Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Предварительный кард турнира начнется в 02.00 по московскому времени, старт главного боя — не ранее 06.00.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Турнир UFC 284 в России покажет федеральный спортивный телеканал и его сайт matchtv.ru, канал «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию боя.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Бой Ислама Махачева против Александра Волкановски на UFC 284: основная информация

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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