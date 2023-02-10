Махачев — Волкановски: время начала прямой трансляции боя UFC 284

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284. В главном поединке на 15-тысячной арене RAC встретятся российский боец Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Предварительный кард турнира начнется в 02.00 по московскому времени, старт главного боя — не ранее 06.00.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Турнир UFC 284 в России покажет федеральный спортивный телеканал и его сайт matchtv.ru, канал «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию боя.