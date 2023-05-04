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Сегодня, 11:01

Махачев возглавил первый рейтинг российских бойцов p4p

Отдел единоборств «СЭ»
Ислам Махачев.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

«СЭ» опубликовал первый рейтинг лучших российских бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий и промоушенов — топ-15. Рейтинг был составлен на основе опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов. Всего в голосовании приняли участие 32 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 508 баллов

2. Вадим Немков — 453

3. Сергей Павлович — 438

4. Магомед Анкалаев — 389

5. Усман Нумагомедов — 296

6. Александр Волков — 280

7. Петр Ян — 276

8. Анатолий Малыхин — 228

9. Арман Царукян — 208

10. Мовсар Евлоев — 186

11. Никита Крылов — 167

12. Умар Нурмагомедов — 164

13. Александр Шаблий — 82

14. Анатолий Токов — 67

15. Евгений Гончаров — 64

О правилах составления рейтинга можно прочитать тут.

Кто голосовал:

Журналисты: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Вадим Фурсов, Алексей Сафонов (Hardcore), Владислав Калугин («Дикий бой»), Янис Коханко, Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / Youtube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Николай Сотников (Fight TV).

Эксперты: Камил Гаджиев, Армен Гулян, Виталий Тарасов.

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 7 июня.

Ислам Махачев
ММА
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