Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне весовых категорий

Российский боец Ислам Махачев после победы над Александром Волкановски на турнире UFC 284 стал лидером рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории.

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил чемпионский пояс в легком весе.

Ранее лидером рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории был Волкановски.

Махачев может провести следующий бой осенью в Абу-Даби. Россиянин в смешанных единоборствах одержал 24 победы при одном поражении, австралиец выиграл 25 поединков в MMA, потерпел два поражения.