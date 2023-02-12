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Сегодня, 11:02

Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне весовых категорий

Ана Горшкова
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports
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Российский боец Ислам Махачев после победы над Александром Волкановски на турнире UFC 284 стал лидером рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории.

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил чемпионский пояс в легком весе.

Ранее лидером рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории был Волкановски.

Махачев может провести следующий бой осенью в Абу-Даби. Россиянин в смешанных единоборствах одержал 24 победы при одном поражении, австралиец выиграл 25 поединков в MMA, потерпел два поражения.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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