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Сегодня, 17:07

Махачев впервые сыграл в гольф

Руслан Минаев
Ислам Махачев.
Фото Соцсети
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о впечатлениях после первой в жизни партии в гольф.

«Поиграл впервые в гольф. Понял, что это не мое», — подписал фото в соцсети Махачев.

Ранее россиянин обратился в главе UFC Дане Уайту с требованием назначить ему следующего оппонента.

В прошлом поединке Махачев победил австралийца Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев
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