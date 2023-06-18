Ислам Махачев оценил бой Вартаняна и Резникова: «Вартанян высокого класса боец»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) прокомментировал финал Гран-при ACA в легком весе между Эдуардом Вартаняном (25-4) и Артемом Резниковым (24-7). Об этом Махачев сказал журналистам после турнира Eagle FC 52 в Хучни, Дагестан.

— А ты смотрел бой Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна?

— Да, смотрел, я ехал как раз со сборов, был в Кисловодске. По трассе остановились и смотрел прямой эфир.

— Как тебе бой? Удивился ли?

— Я думал, приблизительно так и будет. Если сможет Вартанян остановить борьбу, так и пройдет бой. Там было кто кому навяжет. Вартанян смог остановить проходы и выиграл.

— А ты предполагал, что Вартанян сможет это сделать? Потому что мнения у всех разные были.

— Знаете, что? Там было много разговоров насчет того, сможет ли Резников его задушить. Я был практически уверен, что он не сможет задушить, потому что Вартанян, я считаю, такого высокого класса боец.

Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.