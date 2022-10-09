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Сегодня, 08:38

Махачев — Чендлеру: «Подерись с молодыми и голодными бойцами, вроде Царукяна»

Махачев высмеял желание Чендлера заполучить титульный бой после поединка с Дастином Порье
Давид Хачатрян

31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) вновь высмеял желание Майкла Чендлера (23-7) заполучить титульный бой после боя с Дастином Порье (28-7).

«Претензии Чендлера на титул — это абсурд, — написал Махачев в Twitter. — Проиграл в титульном поединке, а затем побил Тони, который идет на серии из пяти поражений. Сперва подерись с молодыми и голодными бойцами, вроде Царукяна и Добера, а там посмотрим, насколько ты хорош».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Чендлер подерется с Дастином Порье (28-7) 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке, США.
Дастин Порье
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