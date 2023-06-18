Ислам Махачев: «Я спарринговал с Павловичем. У него сумасшедшая сила»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) высоко оценил навыки и мощь российского тяжеловеса Сергея Павловича (18-1). Об этом Махачев сказал журналистам после турнира Eagle FC 52 в Хучни, Дагестан.

— А Сергей Павлович с Джоном Джонсом разберется?

— Будет тяжело, но Павлович может с любым разобраться.

— Вы случайно не работали?

— Работал я с Павловичем в АКА. В партере работали, у него сумасшедшая сила. Как-то он меня отталкивал, я даже шею травмировал. Физически очень одаренный парень.

— У вас разница в весе сколько была тогда?

— Килограмм 20-30, наверное.

— Но это риск большой.

— Ну, да, мы и в партере работали, чтобы особо не рисковать. Павлович — сколько у него боев, все видят же! Если он попадает, любой падает.

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.