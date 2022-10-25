Махачев занял третью строчку рейтинга бойцов UFC вне зависимости от категории

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) вошел в топ-15 рейтинга бойцов UFC вне зависимости от категории, заняв третью строчку.

Впереди россиянина оказались только чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) и чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-1). Также в топ-15 рейтинга попал бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6).

Шон О'Мэлли совершил большой скачок с 13-го места рейтинга бойцов легчайшего дивизиона до первого места, сместив экс-чемпиона дивизиона Петра Яна (16-4) на вторую строчку.

Бенил Дариуш (22-4) поднялся на четвертую строчку рейтинга в легком весе, Белал Мухаммад (22-3) — на четвертую строчку в полусреднем весе, Никита Крылов (29-9) — на восьмую строчку в полутяжелом весе, Манон Фиоро (9-1) — на первую строчку женского наилегчайшего веса, а Мухаммад Мокаев впервые вошел в топ-15 рейтинга наилегчайшего дивизиона.