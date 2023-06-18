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Ислам Махачев: «С радостью подерусь в реванше с Волкановски»

Давид Хачатрян
Ислам Махачев (справа) и Алекс Волкановски во время боя.
Фото Global Look Press
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) подтвердил, что будет лучше готов к реваншу с действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-2). Об этом Махачев сказал журналистам после турнира Eagle FC 52 в Хучни, Дагестан.

— Волкановски — это более опасный соперник?

— Волкановски тоже такой же. Если даже предложат Волкановски, я с радостью подерусь в реванше с Волкановски. Просто, я уже говорил много раз в интервью, если убрать все эти нюансы с часовым [поясом], как они провели весь этот турнир, то я буду лучше готов к бою.

— Как думаешь, с Яиром Родригесом Алекс без проблем разберется?

— Нет, без проблем он не разберется, потому что Яир высококлассный ударник. Он даст ему бой, я думаю.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Волкановски следующий бой проведет против Яира Родригеса (15-3) 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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