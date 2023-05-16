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16 мая, 15:59

Махно объяснил, чем Умару Нурмагомедову выгоден бой с Сэндхагеном

Алина Савинова
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Боец AMC Fight Nights Алексей Махно поделился мыслями о поединке Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена, который может состояться на одном из ближайших турниров UFC.

«Сэндхаген — топ. За счет этого Умара узнает американская публика. Не его фамилию, а самого бойца. Кори — крепкий пацан. Мы его помним по бою с Петром Яном. Они закатили нормальный поединок. Почему это не может повториться с Умаром? Я бы посмотрел. Считаю, что Сэндхаген сейчас находится в расцвете, но Нурмагомедова вижу фаворитом за счет борьбы. Сэндхаген в ней не отличается. Умар не против вести бои в стойке. Вот, посмотрим, закатят ли они крутой бой в стойке. На всякий случай у Нурмагомедова есть план «Б». Он просто уйдет вниз», — цитирует Махно Metaratings.ru.

27-летний Нурмагомедов провел 16 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. На счету 31-летнего Сэндхагена 16 побед и четыре поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-rasskazal-chem-umaru-nurmagomedovu-vygoden-boi-s-kori-sendkhagenom-251454/
Умар Нурмагомедов
ММА
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