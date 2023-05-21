Махно считает, что бой с Макгрегором принесет Махачеву огромную популярность

Российский боец AMC Fight Nights Алексей Махно поделился мыслями о возможном поединке чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева с Конором Макгрегором.

«Я был бы рад этому бою только со стороны Ислама. У Конора были хорошие и плохие времена, но он величина и громкое имя. Такой бой принесет Махачеву огромную популярность и деньги, его по-настоящему узнают. Я бы хотел такого боя для Ислама, он достаточно сделал для лиги и вообще в мировом ММА в спортивной составляющей. Пусть он сейчас входит в историю, делает громкие бои и зарабатывает деньги», — цитирует Махно Metaratings.ru.

На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 34-летнего Макгрегора 6 поражений при 22 победах.