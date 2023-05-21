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ММА

21 мая, 20:08

Махно считает, что Фролов и Абдулаев показали один из лучших поединков в мире

Алина Савинова
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Российский боец AMC Fight Nights Алексей Махно высказался о поединке между Артемом Фроловым и Шамилем Абдулаевым на турнире ACA 157.

«Бывает такое, что ждешь бой, где бойцы будут осторожно и аккуратно драться, но поединок Фролова и Абдулаева — это вершина ММА. Борьба, ударная техника, стратегия, драма в конце, жестко попадали в середине боя — это топовый бой, вишенка на любом торте. Этот бой заслуживает тех бонусов, которые они получили. Стопроцентно, один из лучших боев в среднем весе в СНГ и Европе, но, возможно, один из лучших в мире», — цитирует Махно Metaratings.ru.

Бой прошел 19 мая в Казани. На счету 31-летнего Фролова 15 побед и 6 поражений в ММА. В активе 32-летнего Абдулаева 1 поражение при 14 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-frolov-i-abdulaev-pokazali-odin-iz-luchshikh-boev-v-mire-252885/
ММА
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