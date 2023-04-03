Махно сравнил поединки Перейра — Адесанья с боями Уайдман — Сильва

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно дал прогноз на бой-реванш Исраэля Адесаньи против Алекса Перейры.

«Сейчас Перейра будет более уверен. Он понял, что Адесанья не неуязвим, и что Алекс своего рода криптонит для Исраэля. Больше переживать будет Адесанья. Да, он вел первый поединок, но по итогу упал в нокаут. Во втором бою психологическое давление на Исраэля будет больше. Можно провести параллель с поединками Криса Уайдмана и Андерсона Сильвы. В первый раз там был нокаут, во втором была травма. Тем не менее Уайдман стал криптонитом для Сильвы. Нечто похожее мы можем увидеть и в поединке Адесанья — Перейра 2», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

12 ноября 2022 года на турнире UFC 281 Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде, завоевав пояс чемпиона UFC в среднем весе. Второй поединок по правилам ММА спортсмены проведут на турнире UFC 287.