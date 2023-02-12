Махно заявил, что у Царукяна вольная борьба на сумасшедшем уровне

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно рассказал, кто может стать следующим соперником Ислама Махачева после победы над Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

«Сейчас Ислам на такой позиции, что он может заказывать музыку. Если он сейчас захочет только супер бои, популярность и денег, то его нельзя судить, потому что он в плане боев все уже доказал. Он уже 500 боев подряд выигрывает. Но если рассматривать с точки зрения спорта, то конкурентные бои были бы против Матеуша Гамрота, Бенила Дариуша и для российского зрителя, конечно, с Арманом Царукяном. В первом их бою Арман вышел на коротком уведомлении, но точно также на коротком уведомлении был и Ислам. В этом бою все три раунда забрал Махачев, хотя был очень тяжелый бой для него. Но в пятираундовом бою при полном лагере подготовки все может быть иначе. Никто не умоляет заслуг Армана, он гигант, но при этом не скидывайте Ислама. В том бою Царукян ничего не терял, а Ислам терял все. Тогда Ислам готовился против обычного бойца, у которого не ярко выраженная вольная борьба, и тут против него выходит Царукян, у которого вольная борьба на сумасшедшем уровне. В их втором бою все станет понятно, там уже не будет никаких отговорок. Для российского зрителя будет шикарный бой», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.