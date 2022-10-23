Макгрегор и Аскрен устроили словесную перепалку из-за Махачева

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор (22-6) после победы Ислама Махачева (23-1) над Чарльзом Оливейрой (33-9) заявил, что у него есть все инструменты для того, чтобы побить нового обладателя титула в легком весе.

На сообщение ирландца отреагировал Бен Аскрен (19-2), между бойцами завязалась словесная перепалка.

Аскрен: — Макгрегор просто хочет сократить путь и сразу получить титульный бой. Ему бы сперва вернуться в пул USADA.

Макгрегор: — Вау. Осел, ты не прав.

Аскрен: — Мы все знаем, что ты не хочешь драться. Просто перестань бросать всем вызовы. Это раздражает.

Макгрегор: — Давай потренируемся и посмотрим, к чему это приведет. Тогда ты поймешь, о чем я говорю. Я побью этот стиль [Махачева]. Если ты этого не понимаешь, то открой глаза и проваливай.

Аскрен: — Братан, ты даже не в пуле USADA. Ты ни с кем не хочешь драться. Я выходил на пенсию три раза, и с 2017 года у меня по-прежнему в четыре раза больше побед, чем у тебя. Ты просто боишься это признать. С тобой покончено.

Макгрегор провел последний бой 10 июля 2021 года на UFC 264, он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7).