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Сегодня, 09:40

Макгрегор и Чендлер будут тренировать ветеранов UFC на The Ultimate Fighter 31

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) и Майкл Чендлер (23-8) в новом сезоне The Ultimate Fighter 31 будут тренировать не только перспективных бойцов, но и ветеранов UFC, сообщает журналист Коул Шелтон в Twitter со ссылкой на свои источники.

Под ветеранами понимаются те, кто ранее был уволен из лиги. Напомним, ранее экс-претендент на пояс в легком весе Кевин Ли (19-7) подписал новый контракт с лигой. Новый сезон The Ultimate Fighter пройдет под девизом «Ветераны против проспектов».

Макгрегор и Чендлер будут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона реалити-шоу они проведут бой между собой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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