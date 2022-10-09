Макгрегор может подраться против Джастина Гэтжи в начале 2023 года

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) может вернуться в полусредний вес в начале 2023-го в бою против Джастина Гэтжи (23-4). Об этом намекнул сам ирландец.

В одной из соцсетей появилась запись аккаунта MMA PACK со словами: «Конор Макгрегор будет драться в полусреднем весе в начале 2023-го. Джастин Гэтжи — главный претендент на то, чтобы стать следующим соперником Макгрегора». Макгрегор увидел эту запись и поставил «лайк».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.