Макгрегор назвал лучший камбэк в истории UFC

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (22-6) считает, что чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) оформил лучший камбэк в истории в поединке с Камару Усманом (20-2).

«Прекращайте называть это «камбэком года». Это лучший камбэк в истории! Выбор времени, удар, нокаут. Лучший хедшот. Команда Paradigm Sports!» — написал Макгрегор в соцсетях.

Эдвардс и Усман дрались 20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США. Эдвардс по судейским карточкам проигрывал второй, третий и четвертый раунды. В пятом раунде он нанес хайкик и нокаутировал Усмана.