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Сегодня, 21:21

Макгрегор обвиняется в нападении на женщину на Ибице

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину, сообщает Sportskeeda.

По информации источника, в июле прошлого года ирландский боец напал на женщину во время празднования своего дня рождения на яхте на Ибице. В ходе конфликта спортсмен ударил женщину в живот и подбородок, а также грозился утопить ее. Потерпевшая спрыгнула в воду, позже ее подобрал патруль и доставил на берег.

Сообщается, что 42-летняя ирландка подает в суд на спортсмена за физическое насилие.

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.sportskeeda.com/mma/news-conor-mcgregor-assaults-woman-birthday-ibiza-reports-claim-irishman-allegedly-kicked-punched-victim
Конор Макгрегор
UFC
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