Макгрегор обвиняется в нападении на женщину на Ибице

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину, сообщает Sportskeeda.

По информации источника, в июле прошлого года ирландский боец напал на женщину во время празднования своего дня рождения на яхте на Ибице. В ходе конфликта спортсмен ударил женщину в живот и подбородок, а также грозился утопить ее. Потерпевшая спрыгнула в воду, позже ее подобрал патруль и доставил на берег.

Сообщается, что 42-летняя ирландка подает в суд на спортсмена за физическое насилие.

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.