Макгрегор планирует подраться в среднем весе UFC

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) заявил, что хочет подраться в среднем дивизионе.

«Я на 100 процентов уверен, что подерусь в среднем весе, — написал Макгрегор в Twitter. — И я был бы большим для этого дивизиона. Я уже спарринговал против средневесов и полутяжеловесов. Я знаю, что получаю бабки, но в то же время я хочу получить похвалу. Я нахожусь на этом троне не случайно. Я тяжело работал ради всего этого».

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

