Макгрегор рассказал, как можно победить безногого бойца ММА Кларка

Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, как можно победить родившегося без ног американца Зайона Кларка.

«Замечательное выступление! Поздравляю и выражаю огромное уважение этому человеку, Зайону Кларку! ММА — это лучший вид спорта!» — написал Макгрегор в Twitter.

«Так как запрещено бить ногой [в голову], единственный способ остановить его — это нанесение нокаутирующих ударов при переводе в партер через корпус. Очень немногие на планете обладают этим навыком...» — добавил он.

В минувшие выходные Кларк дебютировал в ММА поединком против Юджина Мюррея в турнире промоушена Gladiator Challenge. Кларк победил соперника единогласным решением судей.

По понятным причинам правила боя немного изменили: Мюррей не мог бить Района ногами и коленями по голове.