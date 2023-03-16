Макгрегор рассказал, когда вернется в пул USADA

Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) заявил, что ему не потребуется полгода проходить тесты, прежде чем подраться с Майклом Чендлером (23-8).

«Я не тороплюсь [возвращаться в пул USADA], — сказал ирландец на The MMA Hour. — Есть кое-какие формальности и все такое, но мы на постоянном контакте, мы постоянно общаемся. У нас запланирована встреча, и тогда все будет официально подтверждено. Нужно ли мне тестироваться шесть месяцев перед следующим поединком? Мне сказали, что это не понадобится — достаточно двух чистых тестов. Это не займет много времени».

Макгрегор не тестировался USADA в течение всего 2022 года, так как он исключил себя из пула тестирования.