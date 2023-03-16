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Сегодня, 11:01

Макгрегор: «Нганну совершил ошибку, когда решил покинуть UFC»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) считает, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) должен был остаться в UFC.

«Он [Нганну] тренировался в Performance Institute, использовал их оборудование, и при этом он не платил бабки, понимаете? — сказал ирландец на The MMA Hour. — В UFC за это не брали с него денег. Он словно получил жилье. Мне кажется, он совершил ошибку [когда решил уйти из UFC]. Он очень долгое время не дрался. Ему стоило провести бой, а потом все обдумать. Честно, я не знаю, зачем он ушел. Как бы то ни было, я желаю ему всего наилучшего».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Конор Макгрегор
Франсис Нганну
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