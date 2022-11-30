Макгрегор вызвал Лобова на бой после поданного иска в суд

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов провести бой против Артема Лобова. Также он утверждает, что против него подан второй иск в суд за клевету.

«Артем сейчас тоже пытается подать в суд на меня и моего отца за клевету. Артем, ты похож на сырую колбасу. Прыгай на сковороду, приятель, ты плохо выглядишь. Да благословит тебя Бог, приятель», — написал Макгрегор в Twitter.

Позже он добавил: «Это вызов Артему, веселой волшебной подушке, Лобову», — сказал МакГрегор. «Я вызываю тебя на бой сегодня в 22:30. Я встречу тебя в SBG Concord, и мы будем бороться за все. Разберем все, что адвокаты сообщают мне о клевете и обо всех этих судебных процессах и прочем. Ответь на этот чертов крик, ты, маленькая блузка».

Ранее Лобов подал иск против Макгрегора из-за бренда виски Proper No. Twelve. Он претендует на несколько миллионов долларов, так как считает, что именно его идея послужила основной для создания бизнеса.

За свою карьеру в ММА Макгрегор одержал 22 побед и потерпел 6 поражений. На счету Лобова — 13 побед и 15 поражений.