Макгрегор — Тернеру и Бейтсу: «Удачи, джентльмены, да благословит вас Бог. Покажите русским пример»

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор записал видеообращение к ирландцам Шону Тернеру и Тони Бейтсу, которые выступят на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Череповце.

30 августа Тернер попытается взять реванш у Кевина Джонсона, а Бейтс подерется с Эдгаром Гукасяном.

«Как дела, ребята? Знаменитый Конор Макгрегор здесь, посреди открытого океана. Я посылаю наилучшие пожелания Шону Тернеру и Тони Бейтсу из Crumlin Boxing Club, которые сражаются в России, представляя страну, Изумрудный остров. Удачи, джентльмены. Да благословит вас Бог. Руки вверх. Покажите русским пример, двойной бэкхенд», — сказал Макгрегор.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут в череповецком Ледовом дворце.

В главном бою вечера сойдутся российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера. Он пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты.

В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо. Их схватка пройдет в формате 8 раундов по 3 минуты.