Макгрегор заявил, что его бой с Чендлером пройдет в полусреднем весе

Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) заявил, что он подерется с Майклом Чендлером (23-8) в полусредней весовой категории, несмотря на слова Даны Уайта о том, что их поединок пройдет в легком весе.

«Да, я бы хотел получить титул чемпиона в полусреднем весе, — сказал Макгрегор Ариэлю Хельвани. — Я бы этого хотел. Мой следующий бой состоится в полусреднем весе».

Чендлер и Макгрегор являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.