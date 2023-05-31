Макгрегор: «Чендлер создан, чтобы его пинали ногами»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) считает, что его возвращение в октагон станет эпохальным событием.

«Это будет величайшее возвращение в истории боевых видов спорта, — сказал Макгрегор в интервью Меган Оливи. — Он [Чендлер] просто создан для того, чтобы его пинали ногами, и это то, чего я хочу. Я снесу ему голову. Так что я рад и мотивирован вернуться в октагон.

Чендлер показал несколько захватывающих боев. Он готов, хочет драться. Его можно назвать азартным бойцом. На самом деле он неплохой боец, поэтому я доволен соперником. Я надеюсь провести еще сотню боев. В последнее время у меня было много пауз, и сейчас я хочу стабильно выступать».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.