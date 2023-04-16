Макс Холлоуэй назвал бойца с самым тяжелым ударом: «Мне тогда сильно прилетело»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (24-7) сообщил, что Андре Фили (22-9) нанес ему самый тяжелый удар в карьере.

«У кого удар был тяжелее? У Андре Фили, — сказал Холлоуэй на пресс-конференции. — Он единственный, в бою с которым я посмотрел на время и подумал: «Че за херня? Че я тут делаю?» Помню, как подошел к углу и подумал: «Вот же черт! Мне сильно прилетело». Андре Фили — самый жесткий парень, с которым я дрался в полулегком. Это точно».

Холлоуэй победил Фили сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 26 апреля 2014 года на UFC 172 в Балтиморе, США.