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Сегодня, 13:01

Макс Холлоуэй открыт к реваншу с Конором Макгрегором

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (24-7) подтвердил, что готов подраться с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) в любой весовой категории.

«Существует много вопросов, есть множество переменных, потому что мы теперь два других бойца. Мы не те, что были раньше. Я думаю, что наш бой вызовет ажиотаж у фанатов, многие будут в восторге от этого поединка, многие фанаты просили этого боя... В конце концов, дело даже не в весе. Я бы дрался с ним в абсолютном весе», — сказал Холлоуэй в эфире The MMA Hour.

Макгрегор победил Холлоуэя в 2013 году единогласным решением судей.

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