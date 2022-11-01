Максим Гришин снялся с боя на UFC Fight Night 214

38-летний российский полутяжеловес Максим Гришин (32-9) не сможет провести второй бой за год. Его поединок против Жаилтона Алмейды (17-2) отменен. Гришин снялся с турнира по неизвестной причине, сообщает MMA Fighting. Бой должен был пройти 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.

Бой Гришина отменяется уже третий раз подряд. В мае он должен был подраться против Алмейды, а в октябре — против Филиппа Линса (15-5). В прошлом бою россиянин одолел единогласным решением судей Уилльяма Найта (11-4). Бой состоялся 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.