Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:37

Максум рассказал, что тренировался в Америке с Сэндхагеном и Гейджи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Казахстанский боец UFC наилегчайшего веса Азат Максум рассказал о тренировках в Америке с известными бойцами Джастином Гейджи и Кори Сэндхагеном.

«Адаптация прошла хорошо. Два месяца мы тренировались в Денвере, штат Колорадо, в команде Elevation Fight Team, где тренируются Джастин Гейджи, Кори Сэндхаген, а также японец Тайра Тацуро, который недавно одержал очередную победу в нашем наилегчайшем весе. С ним мне довелось потренироваться. Гейджи — хороший человек. Мы с ним в спарринги не вставали, потому что он слишком крупный, но когда я приходил на тренировку с ним общался. А в спаррингах я работал в основном с Кори Сэндхагеном», — приводит слова Максума MMA.Metaratings.ru.

На счету Максума 16 побед и ни одного поражения. 21 января на турнире Octagon Promotion — Octagon 39 он одержал победу над бразильцем Фабрисио Нуньесом сабмишеном (удушение Д'Арс) в первом раунде. Вскоре он был подписан в UFC. Его поединок с Нэмом пройдет 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/maksum-trenirovalsya-v-amerike-s-sendkhagenom-i-geidzhi-265492/
UFC
ММА
0
Читайте также
«Понимал, что в «Торонто» мест нет. Но мечта об НХЛ остается». Интервью новой надежды «Трактора»
Хоккеист СКА канадец Лайпсик намерен получить российское гражданство
На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней
США разозлились из-за недовольства Зеленского по поводу решения НАТО по Украине
МЧС: из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Емельяненко: «Впервые в жизни после боя я ушел не в загул, а веду здоровый образ жизни»

Махачев впервые сыграл в гольф