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Сегодня, 23:30

Малыхин — о долге Нурмагомедова перед ФНС: «Не буду в это лезть»

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Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин заявил, что не хочет обсуждать неуплаченные налоги Хабиба Нурмагомедова.

«Далек от этого. Не буду лезть. У меня этим занимается жена. У нее был бизнес. Они все подсчеты обсуждают. Мы свой процент отдаем, чтобы не было проблем. Не знаю, что случилось с Хабибом. Я бумажки не держал. Как я могу об этом рассуждать?» — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) сумму в размере 306 688 389 рублей. Ведомство заблокировало счета принадлежащего экс-бойцу промоушена Eagle FC, а также благотворительный фонд имени Нурмагомедова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анатолий Малыхин
Хабиб Нурмагомедов
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