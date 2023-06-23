Малыхин нокаутировал Бхуллара и стал чемпионом ONE Championship в двух весовых категориях

Россиянин Анатолий Малыхин нокаутировал канадца индийского происхождения Арджана Бхуллара в поединке за звание чемпиона ONE Championship в тяжелом весе. Бой в рамках ONE Friday Fights 22 завершился в третьем раунде. Поединок проходил на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Во концовке третьей пятиминутки судья показал Бхуллару желтую карточку за затяжку времени.

Малыхин стал чемпионом в двух весовых категориях одновременно — россиянин удерживает пояс в полутяжелом весе.

Малыхин одержал 13-ю победу в 13 поединках. Бхуллар потерпел второе поражение в карьере при 11 победах.