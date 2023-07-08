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Сегодня, 09:49

Малыхин поделился своими мыслями о противостоянии чемпиона UFC в тяжелом весе Джонса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец MMA и двойной чемпион азиатской лиги ONE FC Анатолий Малыхин поделился своими мыслями о противостоянии чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса и вновь претендентом на титул Стипе Миочичем.

«Почему-то у меня внутри такое ощущение, что этот бой не состоится. Думаю, что Миочич не выйдет на поединок, а Джонс подерется с Сергеем Павловичем. Но если это противостояние все-таки произойдет, то считаю, что Стипе очень тяжело будет найти в себе силы после последнего поражения. Ему уже 40 лет. С другой стороны — Джон Джонс. Он после хорошего отдыха, восстановления и перерыва после боев. Он одержал уверенную победу в первом поединке в тяжелом весе и это позволило ему набраться уверенности, что он может выигрывать тяжей. Думаю, что бой продлится всю дистанцию. Джонс не нокаутирует Миочича, но заберет все раунды», — приводит слова Малыхина «Спорт День за Днем».

Титульное противостояние Джона Джонса и Стипе Миочича станет главным событием турнира UFC 295, который запланирован на 11 ноября в Нью-Йорке.

35-летний россиянин Анатолий Малыхин является действующим чемпионом азиатской лиги ONE FC в тяжелом и полутяжелом весе. 23 июня Анатолий нокаутировал канадского бойца индийского происхождения Аржана Бхуллара в третьем раунде.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dvoynoy-chempion-one-fc-anatoliy-malykhin-o-boe-dzhonsa-i-miochicha-na-ufc-295
Анатолий Малыхин
ММА
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