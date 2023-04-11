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Сегодня, 11:20

Малыхин подерется с Бхулларом за титул чемпиона One в тяжелом весе 15 июля

Давид Хачатрян
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Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и временный чемпион в тяжелом Анатолий Малыхин (12-0) проведет поединок с чемпионом в тяжелом весе Арджаном Бхулларом (11-1) 15 июля на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд, сообщает MMA Fighting со ссылкой на слова главы лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонга.

Поединок Малыхина и Бхуллара дважды срывался. Объединительный бой должен был состояться 24 марта. В качестве причины срыва поединка указывались изменения обстоятельств телетранслятора.

Малыхин в прошлом бою одолел Ренье де Риддера (16-1) и стал новым чемпионом в полутяжелом весе. Поединок состоялся 2 декабря 2022-го на ONE Fight Night 5 в Маниле, Филиппины.

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