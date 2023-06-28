Малыхин: «Мой успех — это целиком заслуга жены»

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) прокомментировал момент с выходом жены в ринг после боя против Аржана Буллара.

«Мой успех — это целиком ее заслуга. Мое спокойствие, моя уверенность — моя жена верит в меня больше, чем я сам. Даже у меня перед боем бывают дурные мысли, колебания, но у нее такого нет. Так что шесть лет пролетели как один день, и я считаю, что у нас еще много, много долгих лет впереди», — цитирует MMA.Metaratings.ru Малыхина.

23 июня Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.