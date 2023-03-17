Малыхин прокомментировал отмену боя с Бхулларом

Двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин высказался об отмене поединка против индийского бойца Аржан Бхуллара.

«У этого парня отличное чувство самосохранения. Уровень его самозащиты на высшем уровне. Я думаю, что все равно этот бой когда-нибудь состоится и этот парень попадет во всех обзоры», — приводит «Спорт День за Днем» слова Малыхина.

Бой между Малыхиным и Бхулларом должен был пройти 25 марта на турнире ONE FC. Индийский боец в пятый раз подряд отказывается от поединка против Малыхина.