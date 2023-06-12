Малыхин прокомментировал поражение Меньшикова на ONE Fight Night 11

Российский боец ММА Анатолий Малыхин высказался о поражении Дмитрия Меньшикова от Реджиана Эрсела на турнире ONE Fight Night 11.

«Главный бой — большая ответственность. Думаю, что Меньшиков просто немножечко с ней не справился, не совладал с нервами. Настрой — это все в любом поединке. Ментальная сила — одна из главных черт чемпиона. Ему надо было прогреться, взять какой-нибудь бой полегче, и потом уже выйти драться за пояс. Переволновался он», — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Бой между Меньшиковым и Эрселом по правилам муай-тай за титул чемпиона в легком весе прошел 10 июня в Бангкоке (Таиланд). Эрсел одержал победу над соперником нокаутом в первом раунде.