Малыхин рассказал, сколько заработал за титульный бой ONE

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Российский боец Анатолий Малыхин рассказал, что заработал более 25 миллионов рублей за титульный поединок против голландца Ренье де Риддера.
«За де Риддера? Нет, ты что! Намного больше я получил. Хотя мне мой менеджер запрещает говорить о деньгах... Мне же еще бонус 100 тысяч долларов дали. Вышло, короче, хорошо. Больше вышло, чем ты назвал», — приводит Sport24 слова Малыхина.
Бой между россиянином и голландцем прошел 3 декабря в Маниле. Малыхин одержал победу над Риддером нокаутом в первом раунде и завоевал титул ONE в полутяжелом весе.