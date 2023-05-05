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Сегодня, 21:55

Малыхин высказался о предстоящем турнире ONE FC в США

Алина Савинова
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Российский тяжеловес Анатолий Малыхин рассказал о своих ожиданиях от турнира ONE FC в США.

«Турнир в США — это большой плюс для этой страны. Таких поединков как в ONE FC нет ни в одной лиге. Стоит только посмотреть на количество досрочных боев, то сразу все становится понятно. Бойцы отдаются в каждом противостоянии и всегда идут за нокаутом. Америка, встречай новых звезд! Я очень рад быть частью этого. Может быть, я когда-нибудь возглавлю турнир в США и покажу свое выступление», — приводит «Спорт День за Днем» слова Малыхина.

Также он высказался о главном бое вечера между Деметриусом Джонсоном и Андриано Мораесом.

«Деметриус Джонсон намного умней Мораеса, и он уже знает как его побеждать, поэтому не упустит свой шанс. Он обязательно победит», — добавил россиянин.

Первый турнир ONE Fight Night 10 в США состоится в ночь на 6 мая.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chempion-one-fc-malykhin-rasskazal-o-predstoyashchem-turnire-v-ssha
Анатолий Малыхин
ММА
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