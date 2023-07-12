Малыхин — о сопернике Малыхина: «Суперлек уже наша жертва»

Российский боец MMA и двойной чемпион азиатской лиги ONE FC Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от боя по правилам муай-тай в наилегчайшем весе между Тагиром Халиловым и Суперлеком.

«Чтобы выиграть Суперлека, ему обязательно надо верить в себя и идти до конца, что бы не выкидывал Cуперлек. Тагир должен держаться до конца, и тогда он победит. Суперлек уже наша жертва, мы идем за ним, где бы он ни был», — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Бой между Халиловым и Суперлеком пройдет в рамках ONE Fight Night 12, который состоится 14 июля в Бангкоке.