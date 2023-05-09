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Сегодня, 12:42

Малыхин высказался о высоких требованиях Нганну

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжелом весе Анатолий Малыхин высказался о сорвавшихся переговорах звезды MMA Франсиса Нганну с азиатским промоушеном.

«У Нганну такая же ситуация. Он копал рудники в Африке за бутылку воды, потом начал биться в UFC — и о нем узнал весь мир. Теперь он очень богатый человек. Да, многие скажут, что нужно знать себе цену. Но нужно и быть благодарным тем людям, которые в тебя поверили и дали тебе такую жизнь, которую бы ты никогда не увидел. Если UFC предложит контракт даже в три раза больше, чем у меня есть сейчас, я никуда не уйду. Не предам ONE, его президента и всех остальных. Не скажу, что мне дали больше денег и место в совете директоров UFC, поэтому я ухожу. Нет, здесь намного больше, чем бизнес. Если люди дали тебе другую жизнь, цени это. Считаю, Нганну повел себя немножечко неправильно», — приводит слова Малыхина «Чемпионат».

Малыхин подерется с чемпионом в тяжелом весе Арджаном Бхулларом (11-1) 15 июля на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5096557-kopal-rudniki-za-butylku-vody-malyhin-pro-vysokie-trebovaniya-ngannu.html
Анатолий Малыхин
Франсис Нганну
ММА
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