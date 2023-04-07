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Сегодня, 20:29

Малыхин — о возможном поединке с Нганну: «Это будет легкий бой для меня»

Алина Савинова
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Российский боец Анатолий Малыхин высказался о возможном поединке с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«В плане медиараскрутки Нганну — это космонавт, я — где-то там. Это 100%. Но если человек немножечко соображает в ММА и понимает стиль Нганну и мой стиль, чем владею я и чем владеет он... Для меня это хороший бой. Я не говорю, что это будут для меня легкие деньги... Хотя я так думаю! Это будет легкий бой для меня. Но это бой моей мечты», — приводит Sport24 слова Малыхина.

В январе Нганну покинул UFC и в данный момент находится в статусе свободного агента.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-04-07-chempion-one-malykhin-ngannu-kosmonavt-no-eto-legkiy-boy-dlya-menya
Анатолий Малыхин
Фрэнсис Нганну
ММА
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