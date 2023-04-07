Малыхин — о возможном поединке с Нганну: «Это будет легкий бой для меня»

Российский боец Анатолий Малыхин высказался о возможном поединке с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«В плане медиараскрутки Нганну — это космонавт, я — где-то там. Это 100%. Но если человек немножечко соображает в ММА и понимает стиль Нганну и мой стиль, чем владею я и чем владеет он... Для меня это хороший бой. Я не говорю, что это будут для меня легкие деньги... Хотя я так думаю! Это будет легкий бой для меня. Но это бой моей мечты», — приводит Sport24 слова Малыхина.

В январе Нганну покинул UFC и в данный момент находится в статусе свободного агента.