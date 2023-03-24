Мамиашвили прокомментировал переход Кадимагомедова в смешанные единоборства

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал переход белорусского борца вольного стиля Магомедхабиба Кадимагомедова в смешанные единоборства.

«Поскольку у Магомедхабиба Кадимагомедова не получилось стать чемпионом в олимпийской дисциплине, могу понять его стремление попробовать себя в другом виде единоборств. Хотя он очень талантливый парень, серебряный призер Олимпийских игр, который прогрессировал последние годы. Если он решил попробовать себя в другой ипостаси, могу пожелать ему только успехов и стать в этом виде спорта одним из лидеров», — приводит слова Мамишвили MMA.Metaratings.ru.

Ранее американская лига MMA Bellator сообщила, что Кадимагомедов дебютирует под эгидой промоушена в этом году. Кадимагомедов на Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль, уступив в финальном поединке россиянину Заурбеку Сидакову.