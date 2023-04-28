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Сегодня, 10:25

Боец UFC обратился к Мокаеву: «Если я тебя встречу, ты получишь леща, фейковый дагестанец»

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Манел Капе (18-6) жестко ответил британскому проспекту дагестанского происхождения Мухаммаду Мокаеву (8-0), который предложил ему подраться 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

«Манел Капе выбирает себе оппонентов вроде Дейвисона Фигередо, который даже не может сделать вес, а также Алекса Переса, который 13 раз слился за последние два года. Чего ты ждешь? Я готов, мальчик», — написал Мокаев в Twitter, на что Капе ответил: «Если я тебя встречу в Лас-Вегасе, то дам тебе леща, фейковый дагестанец».

Капе должен был подраться с экс-чемпионом в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигередо (21-3) 8 июля на UFC 290, но бразилец выбыл по причине недопуска со стороны врачей.

Мокаев одолел Жафела Фильо (14-3) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Мухаммад Мокаев
UFC
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