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ММА

Сегодня, 10:20

Мариф Пираев назвал причину отмены боя с Шовхалом Чурчаевым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Экс-претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе Мариф Пираев объяснил, почему не сможет выступить в поединке против бойца поп-ММА Шовхала Чурчаева.

«Друзья, приветствую всех! Многие ждали нашего боя, но, к сожалению, я получил травму и уехал на реабилитацию! Декабрь, Москва, Fight Nights, до встречи», — написал Пираев в соцсетях.

Пираев должен был драться с Чурчаевым по правилам бокса в перчатках для ММА 1 октября в турнире Hype Fighting в Сочи.

В настоящее время Пираев находится в Грузии. Ранее боец опроверг информацию о получении повестки из военкомата.

ММА
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