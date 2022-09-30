Мариф Пираев назвал причину отмены боя с Шовхалом Чурчаевым

Экс-претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе Мариф Пираев объяснил, почему не сможет выступить в поединке против бойца поп-ММА Шовхала Чурчаева.

«Друзья, приветствую всех! Многие ждали нашего боя, но, к сожалению, я получил травму и уехал на реабилитацию! Декабрь, Москва, Fight Nights, до встречи», — написал Пираев в соцсетях.

Пираев должен был драться с Чурчаевым по правилам бокса в перчатках для ММА 1 октября в турнире Hype Fighting в Сочи.

В настоящее время Пираев находится в Грузии. Ранее боец опроверг информацию о получении повестки из военкомата.