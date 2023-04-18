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Сегодня, 11:04

Мариф Пираев подтвердил, что больше не будет выступать в легком весе

Давид Хачатрян
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30-летний российский боец Мариф Пираев (27-4) заявил, что он продолжит карьеру в полусреднем весе.

«Да, 70 кг — все, потому что в чем смысл выходить и дарить победу всем? — сказал Пираев «СЭ». — Я думаю, в 77 кг будет лучше. Я покажу совсем другую версию Марифа. Тренеры, семья, братья, те, кто рядом, мне тоже говорят, чтобы я переходил в 77 кг. Я сам понимаю, что не могу себя полноценно показать... Хотя я был в форме [в бою с Нариманом Аббасовым], но просто я не восстановился.
К сожалению, ты это никому не объяснишь. Никто не видит кухню изнутри. Они [фанаты] приходят на бои, видят, что один парень выиграл, другой — проиграл. И все. Они же не видят, как ребята вес гоняют, как трудились, как не могли с семьей и друзьями время провести».

Пираев в прошлом бою проиграл Нариману Аббасову (29-4) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 6 октября 2022-го на AMC Fight Nights 112 в Москве.

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