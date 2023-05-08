Марк Цукерберг завоевал золотую и серебряную медали на своем первом турнире по джиу-джитсу

Один из самых богатых людей мира Марк Цукерберг завоевал медали на своем первом турнире по бразильскому джиу-джитсу.

Долларовый миллиардер завоевав медали в дисциплинах GI и No-GI, представляя команду Guerilla Jiu-Jitsu.

«Участвовал в моем первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей для команды Guerrilla Jiu Jitsu. Спасибо, Дэйв Камарилло, что готовил меня!» — написал Цукерберг в соцсетях.

Марк Цукерберг. Фото Соцсети

Ранее Цукерберг говорил, что влюбился в джиу-джитсу, когда понял, что это «очень физически и интеллектуально увлекательно».