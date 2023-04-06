Марк Хант: «UFC обдирает бойцов. Им платят гроши»

Бывший боец UFC Марк Хант (13-14) считает, что бойцы UFC должны понять, что лига платит им небольшие деньги.

«Тай [Туиваса] знает, как я отношусь к UFC, — сказал Хант в интервью The Casual Fan Experience. — Он знает, что я считаю, что их эксплуатируют. Это обдираловка. Всех парней из Океании, таких как Волк, Уиттакер, Тай, обдирает UFC. Скажите мне, что это не так. Это позор. Это настоящая проблема.

Бойцы должны бороться за свои права. Каждый раз, когда я слышу про UFC, я говорю, что это долбанная издевка. Я знаю, через что проходят бойцы, потому что я выступал там. Печально, что парни за гроши надрываются и сражаются от всего сердца, чтобы обеспечить свою семью".